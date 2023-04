Co si myslí Mělničáci o škole bez známek? Děti by přišly o motivaci, shodují se

Žáci od první do třetí třídy základní školy by neměli být známkováni. Tuto změnu zvažuje ministerstvo školství, platit by ale mohla nejdříve ve školním roce 2025/26. Deník se zeptal na názor lidí na Mělnicku: většina z nich považuje zrušení známek za nesmyslné.

Zdroj: Alena Hedvíková

