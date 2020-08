„Bude to rozsáhlý kamerový systém, myslím, že tam bude asi kolem dvaceti kamer. Tyto dopravní terminály jsou vždycky považovány za riziková místa,“ vysvětluje místostarosta Milan Schweigstill s tím, že záznam bude přenášen na služebny městské policie a na soukromou bezpečnostní službu, kterou si najímá provozovatel autobusového terminálu, tedy Technické služby.

Kamery by měly ve městě přibýt i v budoucnu. Mělník totiž chce přebudovat centrum městské policie, což mu umožní navýšit počet kamerových bodů. „Chceme totiž i zmodernizovat stávající terminál, aby se na něj mohlo připojit víc kamer,“ dodává místostarosta a vysvětluje, že město v tuto chvíli další kamerové body přidávat nemůže, jelikož je se svým současným technickým zařízením na maximu. V Mělníku nyní občany hlídá zhruba čtrnáct kamer. „Zatím se ukazuje, že je to dobrá věc. Policisté toho dokáží hodně zachytit sami a také, když k něčemu dojde, jsme schopni si to dohledat,“ říká Milan Schweigstill.

Svůj kamerový systém chtějí rozšířit i Kralupy nad Vltavou. Jak potvrdil ředitel městské policie Ladislav Voves, brzy se má ve městě objevit pět nových kamer. Jedná se zároveň o největší jednorázové rozšíření od doby, co se systém ve městě nainstaloval.

Město by také rádo posilovalo pasivní bezpečnost na veřejných místech, jako třeba na Palackého náměstí nebo i v blízkosti škol a nádraží. „Jako v ostatních městech, i v Kralupech nad Vltavou se tu a tam vyskytuje vandalství,“ řekl tiskový mluvčí radnice Aleš Levý s tím, že vandaly zajímají také nové architektonické prvky ve městě a nové náměstí. Další kamerové body by mohly městu pomoct i s těmito problémy. „Když se něco poničí, je to okamžitě vidět. Opravy jsou pak po finanční stránce znát,“ dodává Aleš Levý.

Jako příklad řádění vandalů udává mluvčí zničení dřevěného altánu pod vrchem Hostibejk v blízkosti kruhového objezdu. „Byl tak poškozen, že jsme ho museli víceméně přestavět a ještě více zapustit do betonu, aby vandaly opravdu nelákal,“ popisuje Aleš Levý.

Na další významné město regionu Neratovice zas v současnosti dohlíží celkem dvanáct kamer. „Občané mnohdy chtějí na každý roh dát kamery, ale jednak je to finančně náročná záležitost a jednak je musí stíhat sledovat operátor,“ říká starosta Roman Kroužecký, podle kterého je současné množství hlavních městských kamer vyhovující. „Máme kameru na náměstí, kde je velká koncentrace lidí, na velkých parkovištích kvůli odcizování vozů a tak dále. Vandalismus tady máme v malé míře,“ dodává starosta.