Největším úkolem pro nové vedení radnice v Neratovicích bude parkování

Neratovice - V Neratovicích už naplno probíhají úderné kampaně všech osmi politických uskupení, která sestavila kandidátku s jedenadvaceti jmény. Lídři se překřikují v politických heslech a slibují občanům za jejich vhozený hlas do urny například lepší autobusové spojení do Prahy, přívoz mezi Lobkovice a Mlékojedy nebo také zvýšení bezpečnosti na komunikacích v Byškovicích, Lobkovicích a Korycanech.

Městský úřad Neratovice.Foto: Deník/ Jiří Říha

Opozice kritizuje současné vedení města, které se hájí svými úspěchy. Dosavadní vedení neratovické radnice se například konečně před nedávnem podařilo zahájit přípravu rozsáhlé rekonstrukce komplexu budov společenského a kulturního domu na náměstí Republiky, kdy se povedlo prosadit zajištění projektantů cestou architektonické soutěže.

Podle současné starostky Lenky Mrzílkové je už nyní k podpisu připravena smlouva s vítězným architektem a náročný proces rekonstrukce plánovaný na několik let tím bude zahájen. „Stejný postup bychom chtěli při významných investičních záměrech využívat i v budoucnu,“ říká starostka.

Podle jejích slov se současnému vedení města ještě nepodařilo zrealizovat všechno, co si předsevzali. „Věřím, že změny k lepšímu jsou znát po celém městě. Jsem si vědoma toho, že je stále co zlepšovat – například v oblasti řešení parkování ve městě. To bude největší výzvou pro nové vedení města,“ dodává Mrzílková.

Řešit nedostatek parkovacích míst - koncepčnost, parkovací domy, automatické parkovací systémy, výhledově mobilní aplikace o dostupnosti parkovacích míst má ve svém programu i kandidátka politického uskupení NeraHnutí, kterou do nadcházejících komunálních voleb vede Pavel Šanda. „Řešení nedostatku parkovacích míst, které nabízí současná vládnoucí koalice, by znamenalo další decimaci městské zeleně.

Přitom množství parkové zeleně se stromy a keři patří mezi hlavní přednosti našeho města. NeraHnutí na rovinu říká, že řešení parkování se neobejde bez větších investic – například do výstavby parkovacích domů a zavedení systému online detekce volných parkovacích míst,“ uvádí Pavel Šanda.

Společně pro Neratovice, jejímž lídrem je Roman Kroužecký, se na parkování ve městě také zaměřuje. Ve svém programu ovšem slibují, že konkrétně do problematiky parkování chtějí zapojit celé město a řešit tento problém s širokou veřejností.

Co se povedlo

Relaxační zónu budou střežit bezpečnostní kamery

Od druhé poloviny letošních prázdnin mohou nejen místní obyvatelé trávit svůj volný čas v nově vybudované relaxační zóně mezi železničním mostem a lobkovickou malou vodní elektrárnou. K dispozici mají posezení s grilem i stojany na kola, děti se zase mohou vyřádit na novém hřišti s herními a cvičebními prvky.

Plavci, kteří se neváhají osvěžit v Labi, pak jistě ocení písčitou pláž. Součástí stavby je také zbudování veřejného osvětlení. „Na to bude posléze umístěna monitorovací kamera. Osvětlení však zatím ještě není dokončeno,“ podotýká starostka, kterou mrzí, že nově instalovaný městský mobiliář i dětské hřiště už stihli poničit vandalové.

Vybudování relaxační zóny, která se nachází na pozemcích Povodí Labe, dosud město vyšlo na zhruba 1,6 milionu korun.

Co se nepovedlo

Neratovice mají nejvyšší poplatky za odpad v kraji

Neratovická radnice dosud nedokázala pohnout se svozem odpadu. V Neratovicích platí místní občané za celoroční svoz popelnic 720 korun za rok za jednu osobu, což jsou nejvyšší poplatky za svoz komunálního odpadu v celém Středočeském kraji. Podle některých může tato částka i lidi demotivovat od třídění odpadu.

Budoucí vedení radnice bude nuceno hledat úsporná, výhodná a chytrá řešení v oblasti odpadového hospodářství. Exekutorský úřad eviduje 1226 dlužníků města Neratovice, kteří dluží městu na jistině a nákladech řízení přes 23 milionů korun. Podstatnou část z nich jsou nedoplatky na místním poplatku za komunální odpad za rok 2016 a 2017.

Za svoz komunálního odpadu dluží městu 5 592 osob, což platilo na začátku letošního roku.