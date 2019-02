Mělnicko /INFOGRAFIKA/ – Počet obyvatel na Mělnicku stoupá. V celém regionu přibylo od začátku ledna loňského roku do ledna letošního roku 567 obyvatel v celkem devětašedesáti obcích. K 1. lednu roku 2019 bylo přihlášeno k trvalému pobytu na Mělnicku přesně 104 319 lidí.

Nejvýraznější úbytek obyvatel oproti loňskému roku zaznamenávají na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou. Od ledna 2018 do ledna letošního roku se odsud odstěhovala rovná stovka lidí, což je více než půl procenta zdejších obyvatel.

Podle slov mluvčího kralupské radnice se dá usuzovat, že kralupští občané jsou s celkovým směřováním města spokojeni na základě komunálních voleb. Proto se jistě z města z tohoto důvodu nestěhují. „Bernou mincí mohou být v tomto ohledu výsledky komunálních voleb, ve kterých uspěly strany či zástupci v podstatě stejné, jako tomu bylo v období předchozím. Pochopitelně kromě nového hnutí Nová Vlna,“ vysvětlil Aleš Levý.

Neratovice během jediného roku přišly o sedmdesát lidí, což ve městě s patnácti tisíci obyvateli činí necelé půl procento. „Lidé se stěhují odsud i do Neratovic. Myslím, že se to takhle brát nedá. Ti, co chtějí žít ve městě, ale nechtějí rovnou do hlavního města, jsou tu spokojeni. Je tu veškerá občanská vybavenost a v Praze jste odsud za chvíli,“ říká paní Marie, která v Neratovicích žije už více než čtyřicet let.

V Zálezlicích se z trvalého pobytu odhlásilo třiadvacet lidí. Ve vesničce, která má necelých čtyři sta obyvatel je to hned o šest procent lidí méně.

Naopak nejvíce lidí přibylo v Postřižíně. K trvalému pobytu je tu během dvanácti měsíců přihlásilo 119 lidí. Obec tak získala přes jedenáct a půl procenta nových obyvatel. Podle starosty Postřižína Radima Fojtů nárůst obyvatel způsobila především satelitní výstavba v obci. „Začala třetí etapa, kde bude ve finále stát 250 domů, takže je ten nárůst logický,“ vysvětlil Fojtů s tím, že podle něj bude počet obyvatel ještě růst, ale obec má své kapacity. V budoucnu by totiž nemusela stačit například čistička odpadních vod.

Obříství se může pyšnit dalšími třiašedesáti novými lidmi v obci. Brzy tak překročí hranici čtrnácti stovek trvale žijících lidí. I tady mají výraznou satelitní výstavbu na okraji vesnice. Podle některých místních mají ovšem přistěhovalci mnohdy nesmyslné nároky. „Slyšel jsem, že by si přáli v obci vybudovat kavárnu nebo nějakou honosnější restauraci,“ svěřuje se starousedlík pan Josef.

Do Kel u Mělníka se přistěhovalo čtyřiapadesát nových obyvatel. Ty tak překročily hranici patnácti set stálých obyvatel.

Na Mělnicku jsou ovšem obce, kde se stav trvale žijících obyvatel nezměnil ani o jediného člověka, a to například v Nedomicích nebo v Újezdci.

10 obcí s největším přírůstkem obyvatel 10 obcí s největším úbytkem obyvatel - Postřižín - Kralupy nad Vltavou - Obříství - Neratovice - Kly - Zálezlice - Mělník - Úžice - Nelahozeves - Horní Počaply - Čakovičky - Všetaty - Tišice - Byšice - Velký Borek - Vidim - Dolní Beřkovice - Hostín - Kostelec nad Labem - Lužec nad Vltavou