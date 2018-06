Lidé na Mělnicku nejvíce utratí za potraviny a bydlení

Mělnicko – Za co všechno jsme ochotni svůj plat utratit? A liší se v tom jednotlivé části republiky?

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že nejvíc utrácíme za potraviny a nealkoholické pití. Přeborníci jsou v tom v Praze, Středočeském kraji a na severovýchodě země.

Mělnicko se nijak neliší. Z deseti dotázaných lidí jich nejvíce utrácí za potraviny a také za bydlení. Jen dva z nich se přiznali, že největší část výplaty padne na zábavu a koníčky. Ani jeden z nich ovšem nemá vlastní rodinu a oba bydlí stále u rodičů. „Jakmile má člověk rodinu je jasné, že nejvíce financí spolyká jídlo a hypotéka nebo nájem. Z toho co zbude, se teprve potom, může zaplatit zábava a další ne tak životně důležité věci,“ řekl Jindřich z Mělníka, otec dvou dospívajících dětí.

Nejen prací živ je člověk, praví další lidové moudro, a i ono platí. Lidé měsíčně utrácejí za alkohol a tabák částky pohybující se kolem 3 až 4 tisíc. Středočeský kraj vykazuje hodnotu lehce převyšující 3 tisíce. „To by tak asi mohlo být, možná je to trochu víc,“ říká Martin z Mělníka, který pracuje jako zásobovač. „Dvakrát týdně jdu s kamarády na pivo a kouření postupně omezuju, takže se do čtyř tisíc určitě vejdu,“ dodává s úsměvem. Alkohol si domů ale nekupuje, ten mu chutná pouze s přáteli.

Martina z Neratovic, která si s manželem před pár lety pořídila vlastní domek na hypotéku, říká, že největší část z platu, jde právě na splácení úvěru od banky. „Máme dvě děti, takže největší položky jsou hypotéka a jasně jídlo. Ale když nasčítám peníze za kroužky, učebnice do školy, družinu a všechny školní kulturní akce, taky to není rozhodně zanedbatelná částka,“ říká maminka Martina.

Také roční průměrná vynaložená částka na kulturu a rekreaci je nejvyšší v Praze a činí něco přes 16 tisíc. Středočeský kraj na druhém místě sekunduje s hodnotou větší než 12 tisíc. „My utrácíme určitě víc,“ říká maminka tří dětí ve věku 8, 10 a 14 let Marta. „Vstupné na výstavy nebo do kina je strašně drahé, to ve čtyřech létají tisícovky snadno,“ přiznává s tím, že tatínek většinou kulturní akce kvůli zaměstnání vynechává. Podle ní si to mohou dovolit jen proto, že manžel pracuje v Praze jako manažer jedné nadnárodní společnosti. „A to bych k tomu měla ještě připočítat letní dvoutýdenní dovolenou u moře, která obvykle spolyká asi osmdesát tisíc,“ dodává Marta.

Mezi největší parádníky patří s hodnotou necelých 8 tisíc měsíčně znovu Pražané. Následují Střední Morava a Středočeský kraj, přičemž jejich dosažená částka se příliš neliší od té pražské. „To mi přijde málo,“ reaguje okamžitě kosmetička Pavlína, která podle svých slov ročně spotřebuje dvoje boty do práce, šaty a nové oblečení nakupuje skoro každý měsíc. „A to nemluvím o kosmetice, za tu já asi utrácím nejvíc,“ tvrdí Pavlína s tím, že osm tisíc korun ona sama vydá za zkrášlení spíše měsíčně.

Za spotřební vydání, kam lze zařadit náklady na bydlení, potraviny, alkohol, sport, dopravu, poštu, oblečení, vzdělávání nebo kulturu zaplatí lidé nejvíc v Praze, a to částkou 146 tisíc. Ve středních Čechách dosahují náklady zhruba 125 tisíc za rok.

V současné době je v nabídce přes dva tisíce volných pracovních míst na Mělnicku, za které zaměstnavatelé nabízejí od 11 do 35 tisíc měsíčně. Průměrný plat ve Středočeském kraji přitom dosáhl hodnoty přesahující částku 31 tisíc korun. Průměrná mzda v zemi přitom roste bez přestávky už od roku 2014. Příčinu je možné spatřovat v dobré kondici ekonomiky a v nedostatku pracovníků. To v konečném důsledku vytváří tlak na samotný růst mezd. Přestože si pravděpodobně žijeme tak, jako nikdy před tím, obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Kolik měsíčně Mělničané utratí za jídlo, bydlení a zábavu?

Jindřich má dvě děti ve věku 14 a 17 let

Bydlení – 16 000,-

Jídlo – 24 000,-

Zábava a ošacení – 6 000,-



Marta má tři děti ve věku 8, 10 a 14 let

Bydlení – 15 000,-

Jídlo – 28 000,-

Zábava a ošacení – 10 000,-



Květa žije sama s manželem, děti už mají vlastní rodiny

Bydlení – 11 000,-

Jídlo – 7 000,-

Zábava a ošacení – 3 000,-



Jarmila je vdova a žije úplně sama

Bydlení – 8 000,-

Jídlo – 3 000,-

Zábava a ošacení – 1 000,-



Alena má čtyři děti ve věku 19, 15, 12 a 8 let

Bydlení – 12 000,-

Jídlo – 26 000,-

Zábava a ošacení – 9 000,-



Martina má dvě děti ve věku 8 a 12 let

Bydlení – 19 000,-

Jídlo – 22 000,-

Zábava a ošacení – 8 000,-



Petr má dvě děti, na které platí alimenty

Bydlení – 8 000,-

Jídlo – 9 000,-

Zábava a ošacení – 6 000,-



Pavlína je samoživitelka a má jedno dítě ve věku 11 let

Bydlení – 12 000,-

Jídlo – 12 000,-

Zábava a ošacení – 9 000,-



Pavel nemá rodinu a žije u rodičů

Bydlení – 4 000,-

Jídlo – 5 000,-

Zábava a ošacení – 15 000,-



Jan nemá rodičů a žije u rodičů

Bydlení – 2 000,-

Jídlo – 4 000,-

Zábava a ošacení – 8 000,-