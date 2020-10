Starosta Mikeš řekl, že nouzová linka lidem poskytne jakékoliv informace, případně služby, které budou potřebovat, pokud žijí o samotě a nevyužívají služeb terénní pečovatelské služby. S kapacitou služby není podle jeho slov problém. „V současné době to řešíme prostřednictvím zejména dobrovolných hasičů, kde máme perfektní spolupráci. Myslíme, že dobrovolníky nebudeme potřebovat,“ vysvětlil.

Chtějí být připraveni

„Myslím ale, že se může příští týden situace zhoršovat a bude tu skupina lidí, která bude potřebovat pomoc. Pokud by se epidemiologická situace nevyvíjela příznivě, před čím někteří experti varují, chceme na to reagovat,“ dodal mělnický starosta.

Podobně se připravují v Neratovicích. Jak řekl starosta Roman Kroužecký, krizová linka funguje už dva týdny.

„Co se týká dobrovolníků, tak ty nyní opět oprašujeme, tedy vše, co na jaře fungovalo,“ podotkl. Databázi lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, ještě rozšířili. Zmínil například skauty, kteří pomáhali už na jaře. Na nouzovou linku doposud příliš lidí nevolalo. „Pokud už někdo zavolal, tak se ptal na nové odběrové místo v Libiši, jak se objednat, kdy to otevřou a podobně,“ řekl Kroužecký.

Obec může také pomoci s ušitými rouškami, kterých ještě mají zásobu, respirátory mají vyhrazené pro nouzové účely. „Donáška léků či potravin zatím potřeba nebyla. Zajišťovali jsme ji ale na jaře pomocí městské policie, jsme na to připraveni, takto by to mohlo fungovat dále,“ poznamenal starosta.

Sociální služby zatím vše zvládají

Kralupy nad Vltavou se zatím problematikou nezabývali; nikdo se po takové službě neptal. „Dosud se na nás nikdo neobrátil, žádný takový požadavek nebyl,“ odpověděl starosta Marek Czechmann na dotaz, zda se město chystá aktivovat dobrovolníky, jako se tomu dělo na jaře. „Sociální služby zatím zvládají všechno, až se nějaký další požadavek objeví, tak to budeme řešit,“ dodal.

Pomoc obcí lidem v době koronaviru

- řada obcí znovu aktivuje linky, kam mohou občané volat o informace nebo o pomoc

- někde čekají, jaká potřeba vyvstane a potom budou reagovat

- často vypomáhají zaměstnanci úřadu, nebo členové sboru dobrovolných hasičů

- vyloučená není pomoc dobrovolníků z jarních měsíců