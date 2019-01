Majitelé mělnických autoškol své žáky chválí. Zároveň si tím cení své práce při lekcích, kterou potvrzují právě úspěšně složené jízdy při závěrečných zkouškách.

Úspěšnost žáků v mělnické Autoškole Jiří Tauchman je podle odhadu jejího majitele a zároveň lektora dokonce až pětadevadesát procent. Zbývající malá skupina prý zkoušky udělá na druhý pokus.



Majitel další z místních autoškol Dušan Radl odhaduje úspěšnost na osmdesát procent.



Podle Jiřího Tauchmana mají žáci u zkoušek největší problémy kvůli nervozitě před zkušebním komisařem. „Žákům dělává problém odbočování vlevo, kdy zapomínají najíždět k levé straně vozovky, občas se stane, že zapomenou zcela zastavit na příkaz dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě,“ říká Tauchman o svých zkušenostech.



Trenažery nemusí být součástí praktického výcviku, ale řada autoškol je má k dispozici. U Tauchmana začínají žáci praktickou část kurzu právě na trenažeru s pohyblivou základnou, kde mají příležitost vyzkoušet si všechny praktické dovednosti, které se jim budou ve skutečném silničním provozu hodit.

Každý kandidát na získání řidičského průkazu musí v současné době podle zákona absolvovat povinných osmadvacet hodin praktických jízd. Zda je tento počet dostačující, je podle majitele autoškoly Dušana Radla individuální.



„Někomu to stačí, někomu ne. Pak si musí další praktické lekce dokoupit. Řada lidí tuto možnost využívá,“ říká majitel mělnické autoškoly.



Zkušební komisař Václav Dvořák, který působí v Mělníku už šestnáct let, neshledává v posledních letech zásadní problém u teoretických ani praktických zkoušek. Důvodem je podle něho dobrá příprava.



„Autoškoly připravují žáky v posledních letech dost pečlivě, zaměřují se na to, aby se mohli pohybovat na komunikacích po celém světě. Mnoho žáků nevyhazujeme,“ říká zkušební komisař.



Také Dvořák se samozřejmě setkává s žáky, kteří při praktické zkoušce něco zkazí a neprospějí. Odhadem jsou jich podle něho ale pouhá tři procenta.

Parkování žákům potíže nedělá

Mělník – Jiří Tauchman provozuje autoškolu v mělnické ulici Kosmonautů. Zajišťují výcvik nejen pro řidičskou skupinu B, ale i AM, A1, A2 nebo A.

S čím mají žáci vaší autoškoly největší problémy a co jim naopak jde nejlépe?

Nejvíce se asi perou s dodržováním pravidla v jednosměrné pozemní komunikaci. Naopak je ale musím pochválit, že nemají většinou problém s upozorňování na překážky provozu za použití směrovky. Překážek je totiž ve městě opravdu dost. Stejně tak s parkováním většinou nebývá problém.

Začínáte třeba s jízdami na trenažéru?

Praktická část kurzu je započatá na trenažéru čtvrté kategorie, což je ta nejvyšší kategorie s pohyblivou základnou. Žáci si tak vyzkouší všechny praktické dovednosti, které v provozu poté zužitkují, například rozjezdy do kopce, parkování, řazení všech rychlostních stupňů nebo jízdu na sněhu či mokru. Až potom následuje podle schopnosti žáka jízda na dopravním hřišti a teprve následně jízdy v provozu.

Jaké procento lidí zkoušky udělá nebo případně neudělá?

Úspěšnost mých studentu je odhadem pětadevadesát procent na první pokus, zbytek pak na pokus druhý. To se týká řidičské skupiny B.

