Spoj 2 bude například výchozí již z Nové Vsi, čímž obslouží celou obec, a spoje o víkendech a svátcích budou časově posunuty tak, aby navazovaly na linku 595 ve Velvarech.

Vznikne také nová linka. Bude mít číslo 617 a má nahradit linku 458. Její trasa bude zahrnovat Kralupy nad Vltavou, Lešany, Nelahozeves (Veltrusy), Novou Ves, Sazenou, Chržín, Uhy, Velvary, Ješín, Luníkov, Vítov, Blahotice a Slaný.

Linka 617 do Nelahozevsi pak má také navazovat vždy na vlak od Prahy, který má konečnou stanici v Kralupech nad Vltavou a do Nelahozevsi již nejede. Když navíc nová linka přijede do zastávky Kralupy nad Vltavou, železniční stanice, změní své číslo na 457 a bude přímo a bez přestupu pokračovat k Lobečku a Tescu.

Celá řada dalších změn slibuje celkové posílení hromadné dopravy.