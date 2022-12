Počet sudů se snížil až v roce 2019 na 16 tisíc, kdy sdružení firem Aquatest a Rumpold, které vyhrálo státní výběrové řízení na likvidaci skládky, zahrnuté místo částečně odkrylo a část sudů odvezlo. „Sedm tisíc sudů bylo odvezeno na skládku Celio k Litvínovu,“ sdělil Deníku místostarosta obce Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves) s tím, že firma zakryla zhruba před rokem a půl skládku plachtou z bezpečnostních důvodů. Ta je aktuálně úplně roztrhaná.

A protože látky nejsou zabezpečené, hrozí podle obce kontaminovaly podzemní vody. V tomto případě směrem k ulici Pod Strání a do řeky Vltavy. Vedení obce aktuálně čeká na nové výsledky měření podzemních vod.

Proměna k nepoznání. Nová Ves na Mělnicku se dočkala nové silnice i chodníků

Měsíční a čtvrtletní měření provádí také Česká inspekce životního prostředí. „Z výsledků monitoringu vyplývá, že úroveň kontaminace se od doby zastavení sanačních prací nezhoršuje, to znamená, že zastavení sanačních prací a stávající provizorní zabezpečení skládky nezpůsobuje zhoršování kvality podzemních ani povrchových vod," uklidňuje obyvatele mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Podle obce jde o ekologickou havárii

Vedení Nelahozevsi se ovšem snaží, aby se celá situace považovala za ekologickou havárii a došlo by k odstranění chemikálií v co nejrychlejším čase. To se zatím nepodařilo. „Protože se o problému ví dlouhou dobu a stále se to řeší, nelze ji ze zákona považovat za ekologickou havárii. Já ale tvrdím, že se změnila situace a aktuální stav skládky by se dal za havárii považovat," dodal Schneider.

Obec také zvažuje podat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože se jim zdají podmínky soutěže na sanaci skládky na to, o jak náročnou akci se jednalo, nestandardní. Společnost Rumpold byla totiž založena tři měsíce před získáním zakázky od ministerstva financí, a to bez předchozích referencí.

Video, foto: Požár hal v Mladé Boleslavi založil žhář. Škoda je tři miliardy

Situaci teď řeší hlavně Česká inspekce životního prostředí a ministerstvo financí. „Inspekce spolupracuje s ministerstvem financí, které připravuje zadání dvou veřejných zakázek, a to na firmu, která by skládku uzavřela a zabezpečila, a také na firmu, která by monitorovala stav skládky," uvedl mluvčí Ovečka. To potvrdil i mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Rozhodnuto by podle něj mělo být zhruba za deset měsíců až za rok.

O případ se zajímá i policie

O nakládání s odpadem z Nelahozevsi a také o provoz skládky, kde odvezené sudy skončily, se zajímá i policie a státní zastupitelství. Detektivové mají podezření, že odpady z Nelahozevsi skončily na litvínovské skládce Celia a že společnost Aquatest předkládala státu o jejich řádné likvidaci fiktivní potvrzení.

V případu jsou od ledna 2022 obviněny dvě firmy a také několik manažerů a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že trestní stíhání je vedeno pro obecné ohrožení a pro porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Vážná nehoda nedaleko Slaného: Pro zraněného letěl vrtulník

Ačkoliv stát či obec problém řeší skoro třicet let, někteří z oslovených obyvatel Kralup o skládce nevědí, případně jen vědí, že se věc řeší dlouho. „To se řeší už dlouho. A nikdo s tím nechce nic mít. Ale opravdu řešit to někdo bude, až to třeba chytne,“ uvedl místní obyvatel, který si nepřál zveřejnit jméno.

A místostarosta Nelahozevsi má na situaci jasný názor. „Pokud by se něco stalo, bavíme se o hrozícím nebezpečí pro zhruba 30 tisíc lidí. Nám nejde v podstatě o to, kdo za to může, primárně chceme, aby bylo místo okamžitě zabezpečeno a vytěženo. Látky unikají do půdy a vypařují se do ovzduší a ohrožují jak přírodu, tak zdraví a bezpečí lidí,“ dodal Schneider.