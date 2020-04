„Pro pacienty a dodavatele nemocnice bude určen vstup hlavní branou z ulice Nemocniční. Zde bude u každé vstupující osoby proveden screening s cílem rozpoznání potencionálních příznaků Covid-19,“ uvedla Petra Putnarová, tisková mluvčí nemocnice.

Popsala, jak bude vypadat screening. „Jde o klasickou triáž dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, tedy screening dotazováním na symptomy a situaci pacienta - možné rizikové kontakty a chování a podobně, zjištění účelu návštěvy nemocnice a bezkontaktní měření teploty,“ uvedla.

Pro zaměstnance nemocnice bude určen vstup z parkoviště u Pražské ulice. Ostatní vstupy, a to včetně hlavního vchodu do polikliniky, budou uzavřeny. Do budovy polikliniky se bude možné dostat spodním vchodem z areálu Nemocnice, nově bude navíc zřízen vchod k pediatrii, ten se nachází na boku polikliniky (v areálu) naproti pavilonu A – chirurgie.