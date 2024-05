Nemocnice v Neratovicích a v Mělníku, které shodně patří do skupiny Vamed Mediterra, oznámily změny s platností od letošního července. Podle mluvčí společnosti Petry Plutnarové jde o plánovaný vznik nového oddělení následné péče v neratovické nemocnici, které nahradí dlouhodobě málo vytížené oddělení gynekologie. To se z Neratovic přesune do Mělníka.

„Místo gynekologické operativy bude v Neratovicích provozována jednodenní chirurgie,“ uvedla Plutnarová a potvrdila, že gynekologická ambulance v Neratovicích zůstává.

Potřeba následné péče stoupá

Potřeba lůžek následné péče v regionu v poslední době stoupá, jejich současná kapacita nestačí. „Pacienti zaléčení například na interním oddělení tak musí být v současné době překládáni na lůžka následné péče v okolních, i vzdálenějších místech. Nové uspořádání jim přinese možnost zůstat v dosahu svých blízkých bez nutnosti přeložení do jiného zařízení, navíc na malém oddělení takřka rodinného typu,“ poznamenala Plutnarová s tím, že nové oddělení dlouhodobé lůžkové péče s pětadvaceti lůžky vznikne v neratovické nemocnici ještě letos.