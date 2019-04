Příjmové ambulance v budovách současné interny a chirurgie budou i nadále fungovat nepřetržitě, avšak výhradně za účelem akutního příjmu pacientů na lůžka interních a a chirurgických oborů. Pro neakutní případy bude v budově interny otevřena lékařská pohotovostní služba pro dospělé. Ordinační doba bude ve všední dny od 16 do 20 hodin, o víkendech a svátcích pak od 12 do 19 hodin.

Pacienti s neakutními problémy se mimo uvedené časy musí obracet na jiná zařízení, která z vlastních zdrojů nebo za přispění státu poskytují pohotovostní službu. Budova chirurgie bude nově poskytovat úrazovou ambulanci, a to od pondělí do neděle v čase od 7 do 15.30 hodin.

„Všechny změny vedení nemocnice připravovalo dlouhou dobu a konzultovalo je s partnery na straně pojišťoven, kraje a města. Nově nastavený model provozu pomůže nemocnici lépe využít čas a možnosti odborného zdravotnického personálu,“ vysvětluje Linda Gregořicová Šefčíková, tisková mluvčí a manažerka marketingu a komunikace Nemocnice Mělník.

Dodává také, že záchranná služba bude samozřejmě i nadále poskytovat zdravotnickou pomoc a nemocnice přijme přivezené pacienty na lůžka 24 hodin denně. Zavedení pohotovosti a úrazové ambulance by mělo přinést rychlejší pomoc u méně akutních potíží.