Mělník/ Krutý chovatel se zbavil skomírajícího zvířátka odporným způsobem. Vyhodil ho do popelnice.

Nemocný králík skončil v popelnici, venku přitom mrzlo. | Foto: MP Mělník

Příšerný pohled se ve středečním mrazivém ránu naskytl mělnickým strážníkům, když po náhodném otevření popelnice u domů v Seifertově ulici spatřili mezi odpadky živého králíka. Bezcitný chovatel, který ho tam vyhodil, je zatím neznámý.



Podle ředitele mělnických strážníků Ladislava Hošmánka putovalo nalezené zvířátko okamžitě do městského útulku.



Skomírající králík byl záhy v teple v kotci a čekal na veterináře, který naštěstí právě mířil do útulku prohlédnout šťěňátka. Naděje na jeho záchranu byly ale chabé. „Už na pohled bylo jasné, že je vážně nemocný,“ shodli se zaměstnanci útulku.



Zásah veterináře byl marný. „Králík noc nepřežil,“ řekl včera ráno Michal Richter z útulku v Řipské ulici.



O tom, že je zvíře v posledním tažení, musel vědět i jeho majitel. Zřejmě proto se ho zbavil. Mohl přitom s králíkem navštívit veterináře, který by ho léčil nebo zbavil trápení. Chovatel ale králíkovi nedal šanci a vynesl ho do popelnice.

Náklady na léčení nelze odhadnout, euthanazie tak malého zvířete by ale nebyla drahá. Mělnický veterinář Vlastimil Mrňák odhadl částku na nejvýš sto korun. „Podle zákona se chovatel dopustil týrání,“ řekl k otřesnému případu veterinář.

Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého může být trestem za utýrání zvířete až rok ve vězení. Další možností je peněžitá sankce, případně zákaz činnosti .