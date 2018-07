Nepořádek a krámy. To byly výtky hygieniků při kontrole v rychlém občerstvení

Střední Čechy – Čistota a pořádek. To byly podle zjištění středočeských hygieniků největší problémy jedné z provozoven rychlého občerstvení v Neratovicích. Jejich kontrola nebyla předem plánovaná, ale hygieniky tam nasměrovalo udání.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Podnět spotřebitele se ukázal jako oprávněný: hygienici zjistili, že úklid zázemí nebyl prováděn s náležitým fortelem ani dostatečně často. Nyní už je vše v pořádku, přesto však krajská hygienická stanice upozorňuje, že na místě svou práci neskončila: v provozovně bude nadále provádět zvýšený hygienický dozor.

Prvotní zjištění nicméně byla všechno jiné, jen ne příznivá: hygienici odhalili znečistění na podlaze, stěnách i na hůře přístupných částech vybavení. Na policích, lednicích a mrazničkách, odpadních nádobách i odsávacích mřížkách digestoře našli zašlou mastnou nečistotou, úkapy a prach; uvnitř chladicího zařízení navíc i rez a plíseň. Navíc byly odhaleny předměty nesouvisející s fungováním provozovny, osobní věci personálu a nepoužívaný inventář, takže se v některých místech ani nedala vytřít podlaha.

Stav, který hygienici odhalili, umožňoval jediný postup: vyměřit pokutu, nařídit důkladný úklid (což hygienici označují jako sanitaci provozovny) a vydat pokyn k odstranění věcí, které na místě nemají co pohledávat. Opakovaná kontrola ukázala, že se náprava podařila. „Došlo k odstranění zjištěných nedostatků a vydaný příkaz k provedení sanitace byl v plném rozsahu splněn,“ zaznamenali hygienici. Přesto se na místo budou vracet. A to rozhodně nikoli jako zákazníci, kteří by si dali pizzu, kebab nebo třeba smažák; objeví se opět v pozici kontrolorů.