„Celý jeden měsíc necháme všechen nepořádek u kontejnerových stání všem na očích,“ uvedl Karel Němec z neratovického odboru správy majetku. „Pravidelně připojujeme k článkům a zprávám věty typu ‚Odpad vedle popelnic nepatří!‘ nebo ‚Neratovice nejsou smetiště‘. Mnoho občanů totiž neustále odkládá odpad v okolí popelnic, místo toho, aby ho odvezli a bezplatně odevzdali na sběrném dvoře,“ doplnil Němec.

Původně chtěla po skončení experimentu radnice navézt všechen odpad od kontejnerů na jedno místo v centru města. „Aby měli lidé představu o celkovém množství odpadů z takovýchto černých skládek,“ vysvětlil městský úředník s tím, že místo bude zabezpečené a posléze bude veškerý odpad zlikvidován. Nakonec od tohoto vyvrcholení město ustoupilo. „Vyhodnotíme akci přímo ve sběrném dvoře,“ upřesnil Němec.

Podle radnice obsluha a svoz černých skládek a následné dotřídění a likvidace odpadu stojí město téměř 1,5 miliónu korun ročně.

U místních ale akce mnoho pochopení nenašla. Kdo to dělá, tomu je to jedno a my ostatní budeme měsíc žít v nepořádku, zní nejčastější reakce. „Panečku, to je výmysl. Měsíc koukat na bordel. Něco lepšího vás nenapadlo? Více kontejnerů, lepší kamerový systém. Městská policie by měla konat,“ napsal na facebookovém profilu města Zdeněk Hnátek.

„Vzniknou infekční místa. Kdo ví, co lidi odloží. Na Kojetické je to hrozné u kontejnerů. Jídlo, vedle toho použité plínky, sem tam oblečení. Nábytek či matrace. No nevím, co z toho bude za měsíc,“ přidala se Jana Šedivá.

Podobný experiment zkusili nedávno v třicet kilometrů vzdálené Roudnici nad Labem, odpad od popelnic tu neodváželi tři týdny a dopad na myšlení a chování lidí si popeláři i město chválili.