Nepropásněte! Děti z MŠ Kly ve středu v Deníku!

Kralupy /ROZHOVOR/ – Před jednadvaceti lety zažil největší úspěch kralupského hokeje a pořád nemá dost. Proto se rozhodl ještě jednou nazout brusle a jít bojovat za barvy, v nichž strávil podstatnou část své kariéry. Řeč je o hokejistovi Dušanu Sikelovi, který se v současnosti připravuje s A-týmem Kralup na baráž o postup do krajské ligy. Co ho táhlo zpět na led v sedmačtyřiceti letech? Nejen na to jsme se kralupského bouráka s radostí zeptali.