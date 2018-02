Nepropásněte! Děti z MŠ Byšice ve středu v Deníku!

Střední Čechy – Ohlašovaný zákaz vjezdu kamionů do Prahy? Nesmysl, který nemůže projít; spíš to vypadá jen jako vzkaz představitelů hlavního města vlastním občanům. Asi tahle, byť vesměs zdrženlivějšími slovy zavinutými do hávu diplomatické zdvořilosti, hodnotili v minulosti středočeští představitelé, ať už zástupci kraje nebo radnic, záměry pražských radních zakázat vjezd do metropole nákladním soupravám delším než 12 metrů. Hodně se o tom debatovalo loni v červenci. Tehdy pražští radní zvedli ruce pro takovou podobu zákazu, který lze vnímat jako totální.