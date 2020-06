„Rekonstrukci tohoto vodního prvku řešíme už docela dlouho. Zvolili jsme variantu, že v úrovni terénu se bude nacházet kašna, která bude mít pod terénem vanu včetně trysek, nerezového systému s čerpadly, čištěním a dalšími náležitostmi,“ vysvětlil starosta a připomněl, že fontána bude pochozí. Návštěvníci tak budou moci ve chvíli, kdy právě nebude stříkat voda, přejít zdobný prvek stejně jako třeba chodník.

„Povrch, v podstatě podlahu, tvoří žulové kvádry o velikosti zhruba metr na metr. Ty postupně splynou s okolním trávníkem,“ popsal záměr Kroužecký a dodal, že v rozích fontány se budou nacházet vrty s tryskami.

Starosta navíc navrhuje, aby mohl povrch, podobně jako například v Mladé Boleslavi, sloužit také jako divadelní jeviště. „Protože dělám do muziky, kdysi jsem navrhoval udělat u kašny i pódium. Třeba na horním náměstí v Mělníku přes sezonu vždycky jedno je. Návrh ale bohužel neprošel,“ poznamenal neratovický starosta.

Zdroj: archiv MěÚ NeratoviceUž nyní je ovšem jasné, že náklady na projekt by i bez pódia vyšly zhruba na třináct milionů korun. Jelikož se Neratovicím zdá částka velká, snaží se najít jednodušší variantu. Podle starosty by mohlo jít například o snížení počtu trysek nebo použití levnějšího materiálu. „Původně jsme totiž počítali třeba i s kvádry o velikosti 90 krát 90 centimetrů, mezi nimiž by se nacházely trysky. Takový materiál je ale ve výsledku moc drahý,“ vysvětlil Roman Kroužecký.

Kašna přitom není jedinou zajímavostí neratovických Smetanových sadů. Návštěvníci tam naleznou například i bustu skladatele Bedřicha Smetany od akademického sochaře Aloise Sopra, která stojí na soklu navrženém architektem Františkem Markem.

Smetanovy sady jsou park v centru města, který vznikl v roce 1959, a to zkultivováním terénu poškozeného bombardováním v roce 1945. V jejich prostoru se koná například festival piva. Jeho nadcházející ročník musel být ale odložen kvůli koronaviru z letošního 30. května na zatím blíže neurčené datum.

Fontána ve Smetanových sadech nepředstavuje jediný vodní prvek ve městě. Kašna, která se nachází na náměstí Republiky, má ale zcela odlišný charakter. Dosahuje totiž nad úroveň terénu, není tak určena k tomu, aby se po ní chodilo. Dokonce se tam ve vodě objevují lekníny. A každý rok do ní také někdo vysadí ryby.

Jiří Štraub