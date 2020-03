Krizový štáb v Neratovicích v neděli rozhodl o uzavření mateřských škol ve městě. Od pondělí tak budou uzavřena všechna pracoviště MŠ Harmonie Neratovice, a to až do odvolání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Od pondělí 16. března budou také omezeny úřední hodiny Městského úřadu v Neratovicích, ty budou nově jen v pondělí a ve středu, a to od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin. Navíc pouze pro objednané.