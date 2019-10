/VIZUALIZACE/ Neratovice patří mezi města, která dodnes postrádají vlastní kostel. Tato skutečnost se však již brzy změní. Během několika týdnů by měla tamní Římskokatolická farnost získat územní rozhodnutí pro stavbu nového kostela s 22 metrů vysokou zvoničkou a zelenou střechou, který vyroste na rozhraní katastrů města Neratovice a obce Libiš na vlastním pozemku církve naproti kapličce svatého Vojtěcha.

Neratovice patří mezi města, která dodnes postrádají vlastní kostel. Tato skutečnost se však již brzy změní. | Foto: Tereza Horňasová

„Farnost v Neratovicích si svůj vlastní kostel zaslouží. K církvi se na území farnosti hlásí odhadem kolem 3000 lidí. Na pravidelné nedělní bohoslužby do kostelíků v přilehlých obcích jich pravidelně chodí více než dvě stovky a často musí stát venku,“ říká farář Peter Kováč, který se snaží prosadit stavbu kostela už několik let. Dle jeho názoru by kostel mohl získat stavební povolení během příštího roku. Nejpozději do tří let by pak měl být postaven.