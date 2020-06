V Urxově ulici v Neratovicích má vzniknout nová poliklinika. Náklady mají přesáhnout sto milionů korun. Přispět by na ně mela i dotace ministerstva životního prostředí na energeticky úspornou stavbu. Jak potvrdil neratovický starosta Roman Kroužecký, dochází nyní k navýšení ceny. V rozumné míře.

Architektonická studie, do níž jsou zapracovány všechny připomínky lékařů, již je momentálně dokončena. | Foto: facebook Roman Kroužecký

„Lékaři například požadovali umístění rehabilitace, kterou první studie nezahrnovala, nebo sociální zařízení do každé ordinace. Původně se počítalo se společnými zařízeními,“ vysvětlil starosta s tím, že od dob první studie, která vznikla přede dvěma lety, se navýšily ceny za stavební práce i materiál, a to zhruba o deset procent. Mělo by nově dojít například i k úpravě zeleně, parku nebo napojení na okolní komunikace.