Neratovická radnice nabízí v úředním dni chůvu pro malé děti

Neratovice – Neratovický městský úřad hradí návštěvníkům hlídání potomků. Projekt dnes zahajuje zkušební provoz.

Neratovický městský úřad společně s rodinným centrem Myšák dnes zahajuje nový projekt pro dospělé, kteří přicházejí na radnici vyřizovat své záležitosti v doprovodu malých dětí. Ve zkušebním provozu nabízí rodičům dětí ve věku od dvanácti měsíců do šesti let bezplatné hlídání v Myšákově herně ve společenském domě, který se sídlem části radnice na náměstí Republiky sousedí. Zatím jen do posledního červnového dne.



S hlídáním mohou rodiče počítat každé pondělí, které je úředním dnem, mezi osmou hodinou a polednem. Město přitom hradí šedesát minut, další hodiny si rodiče mohou doplatit. Herna má kapacitu třináct míst.

Službu radnice vítá Jana Svobodová z Neratovic. „Musím přiznat, že bych ráda někam odložila děti, když musím něco zařídit na městském úřadě. Když jsem tam naposledy řešila stavební povolení, bylo to dlouhé a oba kluci už dost zlobili. Chápala jsem, že ostatní otravuje, jak tam ječí, ale do školky ještě nechodí a babičky jsou v práci,“ vysvětlila maminka synů ve věku dva a čtyři roky.



Podle mluvčí neratovické radnice Jiřiny Kovářové pochází nabídka přímo od rodinného centra Myšák. „Je to zatím jen zkušebně na čtyři měsíce. Pak uvidíme, jak moc rodiče službu využívají,“ řekla Kovářová s vysvětlením, že v létě bude následovat vyhodnocení projektu. Podle závěrů bude radnice službu dále nabízet, nebo hlídání dětí zruší.