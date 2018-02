Neratovičtí gymnazisté mají za sebou studijní pobyt v německém Lipsku

Neratovice – Šest vybraných studentů neratovického gymnázia Františka Palackého odjelo na šestidenní výměnný pobyt do německého Lipska. „Byli jsme ubytováni v německých rodinách. A navštívili jsme vyučovací hodinu vedenou v německém jazyce,“ vzpomínají Filip Janda a Lukáš Hudík z neratovického gymnázia.

Další zastávkou v projektu neratovických gymnazistů bude italské městečko Palazzolo Acreide, kam se vydají už v dubnu letošního roku.Foto: Archiv studentů

Studenti během pobytu navštívili například lekci o třicetileté válce, která byla vedena v angličtině a tak se mohli do diskuze zapojit i oni. Potom následoval výlet do kostela svatého Tomáše. Tam se rozdělili do čtyř skupin – taneční, hudební, kreativní a dokumentární. „Taneční skupina měla za úkol se s pomocí lektorky naučit pět barokních tanců. Hudební nacvičila několik písní. Úkolem kreativní skupiny bylo vytvořit z novin, odpadkových pytlů a jiných alternativních materiálů barokní kostýmy. Členové dokumentární skupiny vše fotili a natáčeli průběh nácviků jednotlivých skupin,“ vysvětlili studenti Filip Janda a Lukáš Hudík.

Na programu byla ještě návštěva muzea Johanna Sebastiana Bacha a návštěva školy svatého Tomáše, která se specializuje na výuku dětí s velkým hudebním nadáním. Poslední den v Lipsku sloužil nejen pro rozloučení, ale zároveň také pro finální prezentaci připravovaných prací. „Většina dne byla věnována práci ve skupinách, aby všichni měli možnost doladit to, co celý týden pilně nacvičovali,“ dodali.

Další zastávkou v projektu neratovických gymnazistů bude italské městečko Palazzolo Acreide, kam se vydají už v dubnu letošního roku.