Po mnoholetých přípravách bude v Neratovicích zahájena výstavba nové vlakové zastávky Neratovice – sídliště. Na novém nástupišti by měly být umístěny dva přístřešky pro cestující vybavené lavičkami, osvětlením, odpadkovými koši a označovačem jízdenek. Počítá se samozřejmě s bezbariérovým přístupem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Informovanost cestujících by pak měla být zajištěna vizuálním a akustickým sdělovacím systémem. Staveniště již bylo v září předáno zhotoviteli. Samotné práce by pak měly začít v sobotu 12. října. „Zahájení prací přímo na místě začne v sobotu 12. října, kdy začíná první část výluk. Bude se jednat o denní výluku, to znamená, že rozhodně nepotrvá 24 hodin. Předpokládáme, že bude například od 8 do 16.30 hodin. Tato výluka potrvá do pátku 18. října a v rámci ní budou probíhat přípravné práce. Od soboty 19. října do 1. listopadu pak dojde k výluce absolutní,“ sděluje neratovický místostarosta Marek Lenc.