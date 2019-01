Neratovice-Nový projekt neratovické městské policie chválí sami strážníci i obyvatelé města.

Neratovičtí strážníci rozdávají při nočních obchůzkách informační letáčky. | Foto: Deník/ Jiří Říha

Neratovičtí městští strážníci u sebe od začátku letošního roku mají při nočních obchůzkách informační letáčky, kterými obyvatele odlehlejších částí města informují o tom, že jejich domy, chaty, zahrádky nebo auta za tmy zkontrolovali.



Strážníci tak podle velitele Lubomíra Vinklera chtějí být blíže lidem. „Po městě se říkalo, že strážníky není v noci vidět, že je lidé v případě potřeby neseženou, což samozřejmě není pravda. A to je také jeden z důvodů, proč jsme tento projekt, který bychom mohli nazvat Pro veřejnost, od ledna uvedli v praxi,“ vysvětlil Vinkler.



Při nočních službách už strážci zákona rozdali více než sto malých lístečků, kde stojí: „Informujeme vás, že v uvedený den a hodinu byl strážník Městské policie Neratovice přítomen u vašeho majetku.“



Na lísteček pak strážník vyplní ještě datum a čas, kdy se v místě pohyboval. „Do kolonky Další informace je možné zaznamenat případné nesrovnalosti, které na místě zjistí, například pootevřená vrátka nebo okno,“ připomněl šéf neratovické městské policie a doplnil, že každý strážník má zatím na měsíc deset lístků. Pokud mu dojdou, dostane další.



„Každý informační lístek je ve dvou vyhotoveních, jedno z nich se archivuje na stanici. Na každém je také uvedeno evidenční číslo a strážník na něj uvádí i své služební číslo. Máme tak přehled o tom, v jakých místech se v uvedenou dobu pohyboval,“ uvedl Vinkler.



Obyvatelé centra Neratovic včetně panelových domů ve schránkách lístek nenajdou. S novým projektem se strážníci zaměřují především na chatové osady, zahrádky, rodinné domy a odlehlá parkoviště.



„Jde opravdu zejména o kontroly v nočních hodinách od dvaadvacáté do šesté hodiny. Vždy je na uvážení strážníka, kam lístek umístí,“ poznamenal velitel.



Projekt, který funguje od začátku letošního roku, podle Vinklera obyvatelé města vítají. „Několik lidí už se nás telefonicky tázalo, co lístečky znamenají, a jestli mají přijít na služebnu. Poté, co jsme jim vysvětlili, že jsou pouze informativní, říkali, že jsou za kontroly rádi,“ řekl.



S informačními letáčky se Lubomír Vinkler setkal už před lety, kdy jezdil na chatu na Jihlavsko.



„Jednoho jara jsem se na chatu vrátil a našel jsem tam lístek s informací o tom, že chatu v zimě kontroloval policejní psovod. Proto jsem si řekl, že bychom něco podobného mohli zavést i u nás v Neratovicích, aby lidé věděli, že se v jejich okolí strážník pohybuje,“ popsal Vinkler.



Městští strážníci se svým novým projektem přiblížili policejní strategii Community policing, jejíž filozofie se zakládá právě na tom, být blíže občanům a snažit se s nimi spolupracovat.