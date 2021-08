„Jsou dny, které se vám zapíší do paměti, i kdybyste nechtěli. Když nám paní doktorka Haberlová v Motole řekla diagnózu, manželka měla Adámka zrovna na klíně a začala plakat. Adámek s dudlíkem v puse na ni překvapeně koukal a já ji začal utěšovat. Zároveň jsem si v duchu říkal, že to přece nemůže být pravda,“ vzpomíná na těžké chvíle osmatřicetiletý Martin Hrdý.

První náznaky, že se dnes osmiletý Adámek nebude vyvíjet úplně standardně, se objevily kolem pátého měsíce, kdy se nepřetáčel ani nepásl koníky.

Po prvotním šoku od vyřčení synovy diagnózy však Martin věděl, že tuto ránu osudu s manželkou ustojí. „Věděl jsem, že mu dáme vše, co bude v našich silách, aby měl krásné dětství a žil plnohodnotný život.“

Cítil, že musí být manželce oporou. Informace o diagnóze a nejistých prognózách do budoucna na něj ale také dopadly. „Je to pochopitelné. Každý rodič chce pro své děti to nejlepší. Je proto dost těžké smířit se s tím, že zrovna vaše dítě si do života ‚vylosovalo‘ osud, jako je tento. Život se s námi od narození Adámka moc nemazlil. A i když se snažím být své ženě a oběma synům oporou, byly chvíle, kdy jsem se doslova musel vyplakat,“ přiznává tatínek, který s manželkou kromě Adámka pečuje i o druhého synka Lukáška.

Ten si již ve svých pěti letech uvědomuje, že má nemocného brášku. „Sám se několikrát ptal, proč Adámek nechodí. Říkal, že by si přál, aby bráška mohl chodit. S manželkou jsme s ním o Adámkově nemoci mluvili otevřeně. Lukášek bere Adámka jako parťáka, pomáhá mu a podporuje ho. Někdy zapomíná, že bráška nemá tolik síly. Jinak se ale o něj stará a pomáhá mu.“

O tom, co bude v budoucnu, se s manželkou baví. „Přemýšlíme, co jak bude. Na druhou stranu je život plný překvapení a neustále se mění, takže se snažíme žít spíše přítomností,“ říká silný muž, který nejen na podporu Adámka, ale i na pomoc dalším rodinám v těžké situaci založil s manželkou neziskovou organizaci Síla rodiny.

Čas mi nikdo nevrátí

Jak vychovávat Adámka, se prý učí každým dnem. A otevřeně přiznává, že je na něj někdy přehnaně tvrdý. „Vyčítám mu, že se málo snaží a podobně. Někdy mi však nedochází, jak moc jsou pro něj některé činnosti náročné.“

Martin však není jen tvrdým a důsledným otcem. Je hlavně milujícím otcem. A díky své práci věnuje oběma synům to nejcennější, co má. Čas. „Pracuji u filmu, je to časově náročné, ale výhodou je, že se jedná o volnou živnost. Mezi projekty můžu mít volno někdy i měsíce. Takže pokud to jde, snažím se být s dětmi, co to jen jde. Protože to je čas, který mi nikdo nevrátí.“

Síla rodiny ve zkratce

* Zapsaný spolek Síla rodiny založil Martin Hrdý se svou manželkou Klárou primárně na podporu syna Adámka trpícího svalovou dystrofií. Pomáhá však i jiným dětem a rodinám.

* Posláním je pomáhat a podporovat rodiny s dětmi, které jsou v těžké životní situaci. Podle Martina Hrdého jedině silná rodina může zvládnout těžké životní osudy a dát dětem lásku a zázemí, jaké potřebují.

* Ročně firmy posílají neziskové organizaci cca 50 tisíc korun. Přispět Adámkovi můžete i vy na transparentní účet 2901254365/2010.