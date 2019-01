Mělník – Mělnické autobusové linky městské hromadné dopravy pravděpodobně už od března letošního roku obslouží i Brabčov. Rozhodlo o tom vedení radnice. V březnu navíc probíhá první celostátní změna jízdních řádů.

Podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla je nová linka v současné chvíli těsně před schválením. „Teď se budou na Brabčově realizovat nové zastávky,“ vysvětlil místostarosta. Současná linka číslo 474 bude rozdělena na dva spoje. „Město se rozhodlo rozšířit nabídku MHD, aby lidé co nejméně jezdili do centra autem,“ říká Schweigstill.

Linka 474 bude nově zajíždět i na Brabčov, kde bude zároveň i její konečná zastávka. Navíc bude jezdit v hodinovém taktu. „Staví se tam spousta nových rodinných domů a jsou to především mladé rodiny, které chtějí lepší dostupnost pro děti do školy,“ říká Schweigstill s tím, že linka pojede dál přes Slovany, na Pražskou, projede městem a bude dál pokračovat na Kokořín.

Druhá linka, která vznikne, má zatím pracovní název 747. Ta bude mít konečnou u vlakového nádraží. Zastávka by tu měla být znovu obnovena po patnácti letech. Podle místostarosty Schweigstilla se ovšem určitě do března zrealizovat nestihne. Otevřena bude až o pár měsíců později. „Mělník je snad jediným městem, které nemá zastávku autobusu u vlakového nádraží,“ vysvětluje první místostarosta s tím, že tato linka bude pokračovat na autobusové nádraží, také projede kompletně celým městem a potom zamíří směr Skuhrov, Velký Borek až do Byšic. Tím se podle Milana Schweigstilla ve městě zdvojnásobí počet spojů, které budou mít hodinový takt.