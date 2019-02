„Město se rozhodlo rozšířit nabídku MHD, aby lidé co nejméně jezdili do centra autem,“ říká první místostarosta Mělníka Milan Schweigstill.

Linka 474 bude zajíždět i na Brabčov, kde bude zároveň i její konečná zastávka. Navíc bude jezdit v hodinovém taktu. „Staví se tam spousta nových rodinných domů a jsou to především mladé rodiny, které chtějí lepší dostupnost pro děti do školy,“ říká Schweigstill s tím, že linka pojede dál přes Slovany, na Pražskou, projede městem a bude dál pokračovat na Kokořín.

Druhá linka, která vznikne, bude mít číslo 747. Ta bude mít konečnou u vlakového nádraží. Zastávka by tu měla být znovu obnovena po patnácti letech. Do března se ovšem zrealizovat nestihne. Otevřena bude až o pár měsíců později. „Mělník je snad jediným městem, které nemá zastávku autobusu u vlakového nádraží,“ vysvětluje první místostarosta s tím, že tato linka bude pokračovat na autobusové nádraží, také projede kompletně celým městem a potom zamíří směr Skuhrov, Velký Borek až do Byšic. Tím se podle Milana Schweigstilla ve městě zdvojnásobí počet spojů, které budou mít hodinový takt.