Oddělení kralupské policie se začátkem března přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor budovy vlakového nádraží. Svoji provozní činnost na tomto místě zahájí ve středu 4. března.

Dosavadní sídlo v ulici Ludovítova by však o přítomnost policistů přijít nemělo. V dubnu by se tam totiž měli přemístit strážníci městské policie. „Určitě tam bude třeba udělat nějaké dílčí úpravy prostor, dále instalace kabeláží, telefonů, zprovoznění výpočetní techniky,“ předeslal tiskový mluvčí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou Aleš Levý. Vedení městské policie a rada města se určitě půjde do těchto prostor podívat a vyhodnotí situaci. „Samozřejmě bude i záležet na dalších požadavcích městské policie, nicméně předpokládáme, že prostory budou po úpravách dostatečně vyhovující,“ dodal mluvčí.