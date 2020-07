Nová tělocvična pomůže zejména úpolovým sportům

Některé mělnické oddíly, které se věnují úpolovým sportům, by se měly v září vrátit do nově opravené tělocvičny ve Sportovní ulici. Místostarosta Petr Volf navíc potvrdil, že prostory by měly být hotové už přes léto.

Ilustrační foto | Foto: Filip Hlavatý

„Dělaly se opravy a instalace. Kluby si přály, aby se vybourala příčka kvůli zvětšení prostor. Vedle toho došlo na instalatérské práce, repase oken, výměnu dveří a upravovala se podlaha. Dále se pracovalo na vzduchotechnice, osvětlení, kovových podjezdech, závěsných zařízeních na boxovací pytle a hlavně bezpečnostním systému,‟ vyjmenovává místostarosta Petr Volf s tím, že nový bezpečnostní systém má oproti předešlému výhodu v přímém napojení na městskou policii. „Jde spíš o prevenci, ale přeci jen je vybavení drahé a kluby nechtějí nic takového nechat náhodě,‟ vysvětluje místostarosta. Investice vyšla na zhruba 620 000 korun včetně DPH. Sportovci chtěli původně rekonstrukci zařídit sami s přispěním dotace, ale nemohli, jelikož se tělocvična nenachází v jejich majetku. „Budova se opravovala zhruba pět měsíců právě tak, aby se stihla nová sezóna, aby ji oddíly mohly od září používat,‟ doplňuje Petr Volf. S krmením ptáků ve městech je lepší přes léto přestat Přečíst článek › Tělocvična bude sloužit boxerům, taekwondistům nebo například i cvičení aerobiku. Jak potvrdil místostarosta, o úpolové sporty je ve městě docela velký zájem. „Máme v Mělníku dva nadregionálně úspěšné boxerské kluby. Například oddíl Rudolfa Kraje, který má dole u autobusového nádraží vlastní sportovní areál,‟ přibližuje Petr Volf. Podle něj zájem o tyto disciplíny mohl před lety vzbudit právě i úspěch boxera a mělnického rodáka Rudolfa Kraje, jenž si v roce 2000 odvezl z Letních olympijských her v Sydney stříbrnou medaili. Řadu úpolových sportů pak nabízí i TJ Sokol Mělník, například Muay Thai nebo silový trojboj. „Nabídka je velmi široká na to, jak jsme relativně malé město. V Domě dětí a mládeže máme také kung-fu,‟ říká místostarosta. Zájemce o úpolové sporty do svých řad vítá také klub Hansoo Taekwondo, který funguje v Mělníku už skoro dvacet let a dnes čítá zhruba osmdesát členů. Taekwondisté navíc patří mezi ty, kteří od září začnou cvičit v opravené tělocvičně ve Sportovní ulici. „Zvětší se nám prostor pro cvičení, což je pro nás velmi podstatné. Lidí máme totiž hodně a dosavadní prostory pro nás byly velmi limitující i v rámci přípravy tréninků,‟ upřesňuje hlavní trenér oddílu Petr Limprecht s tím, že upravená budova nabídne sportovcům větší komfort i díky novým sprchám a celkovému zkvalitnění zázemí. Noční party na pískovně v Mlékojedech skončila tragédií Přečíst článek › Jiří Štraub

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce