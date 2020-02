Vedení města během února vypíše výběrové řízení na dodavatele vybavení. Nábytek navrhl architekt Tomáš Hořava, jehož specializací jsou právě knihovny.

„Veškerá zadávací dokumentace je kompletně připravená. V únoru chceme vypsat výběrové řízení a v březnu již chceme mít jasno. Interiéry se budou zařizovat od června do srpna a v září by se knihovna měla přestěhovat,“ předesílá mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Dosavadní sídlo knihovny – vila Karola však o kulturní náplň zřejmě nepřijde. Výhledově by zde měla najít své zázemí mělnická ZUŠ, která by tak získala větší prostory pro své aktivity.

„Stěhování bychom v každém případě uvítali. Zatím jsem udělal všechno pro to, abychom se nějakým způsobem vešli do objektů, které v tuto chvíli využíváme – ulice Palackého a Na Vyhlídce. Náš předpoklad je takový, že chceme znovu otevřít literárně – dramatický obor, který zde už několik let nefunguje,“ vysvětluje ředitel ZUŠ Mělník Jiří Lechner. Dodává také, že nové multifunkční prostory by škole zajistily určité osamostatnění. „Nemuseli bychom platit nájmy, co se týče koncertů a vystupování našich dětí.“

V souvislosti s vilou Karola se nyní dokončuje kompletní projektová dokumentace na změny v dispozicích pro ZUŠ a na rekonstrukci elektroinstalace, která je v havarijním stavu.