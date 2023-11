Se zdržením budou muset počítat řidiči opět v Nových Ouholicích , přes které vede cesta k dálnici nebo dále do Mělníka, případně Slaného, v opačném směru do Kralup nad Vltavou. Středočeský kraj, pod který silnice protínající vesnici spadá, chystá od 20. listopadu rekonstrukci povrchu vozovky v kralupském směru v úseku od cedulí značících konec Nových a začátek Starých Ouholic až po autobazar.

Práce mají začít 20. listopadu a potrvají necelé tři týdny, do 7. prosince. Doprava tam bude řízena kyvadlově. Deníku to potvrdil Lukáš Jansa, starosta Nové Vsi, pod níž oboje Ouholice spadají.

Už po otevření Nových Ouholic po déle než rok trvající uzavírce se lidé pozastavovali nad tím, že opravená silnice končí u nové cedule, kterou začínají Staré Ouholice.

„Samozřejmě jsme rádi, že se silnice opraví, protože je ve špatném stavu, je ale škoda, že se nám nepodařilo práce spojit v době, kdy tudy nikdo neprojížděl," poznamenal Jansa.

Stejně to vidí i tamní občané. „Nechápeme, proč se to neudělalo naráz. Ale máme u domu dvě díry už z dřívějška po pokládce kanalizace, takže budeme rádi, když zmizí a nebude nás i přes zavřená okna budit každý kamion, který do nich vjede," svěřila se Deníku obyvatelka obce.

Oprava chodníků

K projektu Středočeského kraje na rekonstrukci silnice II/608, který se chystal už před delším časem, se obec připojila opravami a výstavbou nových chodníků. „Chodníky jsme protáhli právě až za Nové Ouholice ve směru na Kralupy nad Vltavou," vysvětlil Jansa.

A s touto skutečností souvisí i chystané opravy další části krajské silnice. Deník se obrátil na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSUK) s dotazem, proč v rámci roční uzavírky neudělali rovnou nový povrch navazující vozovky. Její mluvčí Petra Kučerová připomněla, že se akce projektovala zhruba před šesti lety a byla naplánována na konec obce Nové Ouholice. Mezitím ale přibyly chodníky. „Na základě toho jsme se v rámci nové akce dohodli, že opravíme i úsek za obcí, aby to bylo kompletní," dodala Kučerová.