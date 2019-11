Předpokládané náklady tohoto projektu činí 1,5 milionu korun. Vedení města však na něj získalo milionovou dotaci. Byty vzniknou ve dvou nejvyšších podlažích, kde v minulosti působily různé podnikatelské subjekty a provozovny. Budou malometrážní s celkovou rozlohou 40 až 50 metrů čtverečních. Součástí by měl být i kuchyňský kout a sociální zázemí. Výše nájemného by mělo odpovídat standardním normám s tím, že bude přihlédnuto k finančním možnostem konkrétních nájemníků.

Kolaudace těchto bytů je naplánována na 28. listopadu. Podpora sociálního bydlení však bude v Mělníku nadále pokračovat i v příštím roce. V místě azylového domu v Dukelské ulici by měly vzniknout další sociální byty. „Jedná se o rekonstrukci současného azylového domu, který bude navýšen o jedno patro. V současné době je tam kapacita čtyřicet dva lůžek,“ uvedl starosta Ctirad Mikeš s tím, že radnice má v plánu postavit dalších jedenáct nových sociálních bytů. „Ta základní myšlenka je, aby ti obyvatelé začali přecházet do zcela běžného nájemního bydlení. Bude to na dobu určitou. Zkrátka chceme, aby se ti lidé naučili hospodařit sami,“ doplnil starosta.