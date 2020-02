Dvě různé sazby DPH na alkoholické pivo a třetí pak na pivo nealkoholické, taková by měla být pravidla v rámci další vlny EET. Jak nakonec tato navrhovaná novinka dopadne, se stále ještě neví. Zajímalo nás ovšem, jak se na celou záležitost dívají lidé na Mělnicku, na které by připravované změny v danění piva měly reálný dopad.

Názory na připravované změny ve zdanění piva jsou různé. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Žádné komplikace nám to způsobovat nebude. Myslím si, že je kolem toho zbytečná aféra. Ten, kdo provozuje pohostinství tak ví, co prodává a jak to má nastavené. Jediné, co je na tom zvláštní, je to, že točené alkoholické pivo je v jiné sazbě než nealkoholické. To je pak už otázka, jak to stát myslí s tou podporou „nealkoholismu“,“ říká spolumajitel mělnického minipivovaru Petr Němec.