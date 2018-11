Nového starostu mají v Cítově a v Hoříně, v Hostíně se už počtvrté nic nemění

Střední Čechy - Jak se obyvatelům středních Čech bydlí, jak pracuje, jak dojíždí do zaměstnání - a co nefunguje a mělo by se zásadně zlepšit? To jsou otázky, na něž si odpovědi od stovek lidí nechalo zjišťovat Středočeské inovační centrum. Závěry nepřekvapí: zásadní změny potřebují silnice.