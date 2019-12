Dva dny před Štědrým dnem dostala Denisa Ryndová z Mělníka předčasný dárek v podobě vítězství v soutěži SUPERMISS Media 2019, která byla jednou z kategorií známé soutěže SUPERMISS, jež se konala v neděli 22. prosince v Kongresovém sále hotelu Hilton Prague. Vítěznou korunku Denisa získala na základě internetového hlasování, ve kterém jasně dominovala.

Dva dny před Štědrým dnem dostala Denisa Ryndová z Mělníka předčasný dárek v podobě vítězství v soutěži SUPERMISS Media 2019. | Foto: Ondřej Čapka

Moderátorem slavnostního večera byl již tradičně herec Jan Čenský. Deset finalistek se představilo v módních přehlídkách návrhářů Alice Abraham a Jiřího Moravce, dámy pak samozřejmě museli pohovořit také s porotou. „Byly jsme tam už od středy, takže to bylo opravdu náročné. Od rána do večera jsme fakt makaly, aby bylo všechno top, ale moc jsem si to užila. Holky byly skvělé a celkově tam byla výborná atmosféra, takže za mě super,“ popisuje své pocity.