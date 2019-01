Obříství – Nový bezbariérový chodník, který se v Obříství pomalu rýsuje, bude nejspíše dokončen včas. Stavba má propojit obec s autobusovou zastávkou Na Štěpáně II. Chodník bude dostatečně široký, aby jej mohly využívat nejen postižení, ale i maminky s kočárky.

Peníze na realizaci tohoto projektu získala obec z dotací, které pokryly více jak sedmdesát procent nákladů, zbytek podílu hradí obec z vlastní kasy.



Přesto podle starostky Jitky Zimové panuje ze strany obce velká spokojenost. „S investicí jsme počítali a jsme velice rádi, že jsme dotaci dostali. Bez ní by nemohla stavba vůbec začít a nový chodník jsme už opravdu potřebovali. Vede až ke zdravotnickému středisku, které je u autobusové zastávky,“ řekla starostka.



Projekt se začal rýsovat přibližně před dvěma lety. Největší obavu měli zastupitelé z pozemků, na kterých ležel bývalý chodník. Ty totiž nebyly obecní, ale soukromého majitele. A tak nikdo nevěděl, zda pozemky pro stavbu získají nebo ne.



Nakonec se vše vyřešilo v naprostém klidu. Majitel většinu pozemků s obcí směnil a zbytek daroval. „Byl to velký dar od Denisy Havelkové, které pozemky patřily. Podmínkou totiž bylo, aby pozemky byly obecní, jinak se dotace nedala čerpat,“ dodala Zimová.



Poté, co se vše vyřešilo, a projekt byl vypracován, se začalo stavět. Nejprve dělníci museli starý chodník odstranit, než mohli začít budovat nový. Ten je dva metry široký a splňuje určitá kritéria, jako jsou například pruhy pro nevidomé.



Problém se vyskytl až ve chvíli, kdy už byl chodník rozestavěný. Kabely od veřejného osvětlení byly totiž staré a zpuchřelé, tudíž přestalo osvětlení fungovat a lidé by museli chodit po tmě.



Obec bude muset tedy nainstalovat nové. To podle starostky bude investice přibližně do půl milionu korun, ale zatím jsou to jen hrubé odhady. Přesto by chtěla Zimová mít vše hotové do konce listopadu. „Chceme udělat osvětlení modernější, než je v současné době, když už ho musíme opravit. Prostředky na to uvolníme z rozpočtu,“ mínila Zimová.



V Obříství byl chodník, který spojoval obec s autobusovou zastávkou, ale byl nevyhovující. Tvořily ho poskládané panely a nebyl dostatečně široký, proto se obec rozhodla pro bezbariérový, který usnadní život mnoha lidem.