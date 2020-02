„Naším přáním je, aby areál dával smysl a byl co nejvíce využíván. Navrženému skateparku budou proto dominovat zajímavě pojaté překážky, různé vysoké sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky atd. Své zalíbení by zde mohli najít i výrazně mladší vyznavači tohoto sportu,“ říká vedoucí odboru realizace investic Marcela Horčičková.

Kromě rekonstrukce skateparku dojde také k dalším terénním úpravám v jeho blízkosti. Ve městě tak vznikne další reprezentativní místo pro sportování a vzájemné potkávání se.

Renovace vyjde zhruba na 3,4 miliony korun, a je plně hrazena z rozpočtu města. V případě příznivého počasí bude skatepark dokončen do konce března.

A jaké možnosti nabízejí vyznavačům skateboardingu další okresní města? Mělník má svůj skatepark v parku Na Podolí v blízkosti Tesca. Také zde se prý výhledově počítá s jeho rozšířením. „Chceme do budoucna skatepark rozšířit. Tato akce bude souviset s rekonstrukcí parku Na Podolí,“ vysvětluje mělnický starosta Ctirad Mikeš.

V Neratovicích v současné době skatepark chybí. Radnice však plánuje jeho vybudování. „Nyní máme vytipováno pár pozemků. Uvažujeme, že by mohl vzniknout na letním koupališti. Letos již máme investičních akcí hodně, ale doufáme, že by se to mohlo realizovat v příštím roce. Nechceme to zbytečně oddalovat,“ tvrdí neratovický starosta Roman Kroužecký.