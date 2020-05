Jsou součástí nově vybudovaného skateparku, který s tím původním vůbec nelze srovnávat. Připomněla to vedoucí odboru realizace investic městského úřadu Marcela Horčičková. Však se také k návrhům podoby konkrétních překážek i k jejich rozmístění vyjadřovali i místní sportovci, upozornila. „Své zalíbení by zde mohli najít i výrazně mladší vyznavači tohoto sportu,“ očekává.

Co jim nový areál nabídne a co oni v něm dokážou předvést, už si příchozí mohou naplno vyzkoušet: skatepark je zkolaudovaný a plně přístupný. Změnilo se přitom také okolí – a podle slov Horčičkové to stálo za to, i když si kvůli terénním úpravám bylo třeba počkat na stavební povolení.

O tom, že za tři a půl milionu korun město pořídilo sportoviště, které je nejen atraktivnější a bezpečnější, ale prostě fajn – nebo spíš super a možná i „bomba“, jak by snad bylo možno slyšet od jeho uživatelů, je přesvědčen i místostarosta Vojtěch Pohl (nez.). „Myslím, že na Cukrovaru vznikne další reprezentativní místo pro sportování a potkávání lidí,“ očekává. Jedním dechem přitom oceňuje, že skatepark obklopují další sportoviště, a to nejen hokejbalové hřiště, ale i sportovní hala a bazén. Jde tedy o záměr, který do místa přesně zapadá a doplňuje jeho nabídku.