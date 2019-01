Mělník – Krytý bazén, který patří k jednomu z nejstarších v okolí, potřebuje v dohledné době generální rekonstrukci. Město si nechalo zpracovat studii, kde je generální oprava vyčíslena na zhruba 100 milionů korun. Zahrnuje vybudování nejen moderních technologií, ale také zábavních prvků.

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se v tuto chvíli připravuje projektová dokumentace na přestavbu bazénu. Ta bude hotová až v polovině letošního roku. „Pak začne druhá realizační fáze, kdy se musí zpracovat dokumenty potřebné pro stavební povolení a potom bude mít současné zastupitelstvo za úkol sehnat na to peníze,“ vysvětluje Schweigstill s tím, že se teprve bude jednat o tom, zda si město vezme úvěr nebo by mohla být vypsaná vhodná dotace. Jisté je však jediné, že zahájení prací nebude dříve než v roce 2020.

Celkovou studii představilo vedení radnice Mělničanům ve vstupní hale krytého bazénu. Do poloviny května minulého roku se lidé ke studiím mohli vyjádřit a podat případné připomínky či návrhy.

Bazénový svět teď zpracovává vybraný projektant a podle slov místostarosty Milana Schweigstilla mu práce zaberou zhruba šest až osm měsíců.

Současný bazén bude ve své hloubce zachován, jen do něj bude vložena nová nerezová vana. „V budově vzniknou i další tři menší bazény, například pro kojence nebo pro plavecký výcvik. Součástí projektu bude i saunový svět, kde by měly být tři sauny,“ vyjmenoval první místostarosta Mělníka. V objektu by měla být zřízena i nová posilovna a výrazně rozšířeno restaurační zázemí. Chybět nebude ani tobogán.

„Celkově se plocha bazénového komplexu rozšíří o osm metrů. Na délku zůstane budova stále stejná,“ dodal Milan Schweigstill.

Částečná rekonstrukce bazénu už přitom proběhla skoro před třemi lety a stála devět milionů korun. Tehdy byla opravena střecha, včetně podhledů a upraveno zateplení budovy.