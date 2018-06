Mělnický přívoz funguje. Za první den přepravil přes 600 lidí

Mělník – Dlouho očekávaný přívoz přes Labe z Mělníka do Brozánek byl konečně otevřen. Hned první den provozu musel převozník přepravit více, jak šest stovek zájemců. Trasu mezi oběma břehy zdolal dokonce jedenaosmdesátkrát za jediný den. Teď ale nastaly nečekané komplikace a nástupní molo na mělnické straně se bude muset přestěhovat.

Podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla prvotní nápor vedení radnice trochu zaskočil. „Ukazuje se nám, že zřejmě nebude ve vrcholné sezoně přívoz stačit,“ nechal se slyšet místostarosta s tím, že se plánovalo, že pravidelných jízd bude za jeden den jedenáct nebo dvanáct.

Oficiálního zahájení provozu se ujali zástupci města, kteří nejprve v náročných jednáních vyjednali padesáti milionovou dotaci na nutnou opravu mostu, kterou by jinak muselo město hradit samo, a následně se jim podařilo najít provozovatele přívozu a dojednat s ním vhodné podmínky provozu.

V červnu a v září bude jezdit přívoz mezi oběma břehy jen o víkendech. Počítá se s dobou zřejmě od osmi do devatenácti hodin. V hlavní sezoně, tedy v červenci a v srpnu, bude otevírací doba prodloužena. Podle současných plánů, by měl jezdit až do dvaceti hodin „Město je v případě zájmu lidí a turistů připraveno pružně reagovat na zvýšený zájem,“ řekl místostarosta Mělníka a zdůraznil, že přívoz by pak při velkém zájmu mohl jezdit v pracovní dny už v červnu.

Jenže majitel pozemku na mělnickém břehu, kde je vybudováno jedno z přístavních mol si jeho umístění rozmyslel. „Nesouhlasí s tím, aby na jeho pozemku bylo naše nástupní molo,“ uvedl Schweigstill. Už teď se plánuje jeho přemístění směrem proti proudu jen o několik desítek metrů. „Ono to nakonec bude možná i zajímavější pro cestující. Přívoz bude vyplouvat z pravého břehu, pojede doprostřed řeky a potom projede plavebním koridorem pod opravovaným mostem a cestující uvidí, co se tam opravuje a jak práce pokračují,“ řekl Schweigstill.

Nové nástupní molo by mělo být zprovozněno už během následujícího víkendu.

Přívoz slouží jako náhrada za uzavřený starý most přes Labe pojmenovaném po veslaři Josefu Strakovi. Doprava je pro lidi bezplatná „Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že doprava bude pro lidi zdarma,“ uvedl Schweigstill s tím, že město zaplatilo zhruba 100 tisíc korun jako náklady na úpravu přístavních mol a počítá se s tím, že 700 tisíc korun bude stát provoz přívozu po celé čtyři měsíce.

Přívoz chtělo vedení radnice zřídit především z toho důvodu, že pohyb chodců, cyklistů a bruslařů na novém mostě, kudy vede objízdná trasa pro pěší i motoristy, není bezpečný. „Už tam došlo k nějakému výstupu, kdy málem dítě vběhlo pod auto,“ vysvětlil Schweigstill.

Starý most je zavřený už od listopadu. A zůstane to tak ještě minimálně do konce letošního října.

Provoz přívozu mezi mělnickou stranou Labe a brozáneckou stranou

- V červnu a v září bude přívoz jezdit jen o víkendech od 8 do 19 hodin

- V červenci a v srpnu bude jezdit i ve všední dny od 8 do 19 hodin

- Doprava bude zdarma

- Při velkém zájmu se v červnu a září otevře i ve všední dny