Návratnost je zhruba pět let. „Zdražování energií postihlo všechny, i naší mateřskou školu. Teď v polovině roku, když jsme odevzdávali čerpání rozpočtu, jsme zjistili, že máme celý rozpočet do konce roku vyčerpaný,“ uvedla ředitelka školy Pavla Kicková.

Zatím byla vypracovaná prováděcí studie. „Systém konkrétního návrhu není na pokrytí celé energetické náročnosti budovy. Je to primárně na vykrytí nočního provozu pomocí baterie a převážného vykrytí denního provozu. Vše je koncipováno tak, abychom nemuseli energii prodávat do sítě, poněvadž to je momentálně velmi nevýhodné,“ upřesnil místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna).

Cena za fotovoltaickou elektrárnu se pohybuje okolo jednoho milionu a nejlepší podmínky nabídla kralupská firma IBG.

Podle místostarosty je ve městě množství vhodných budov pro takzvanou komunitní energetiku, kdy je zařízení umístěné na některé z nich využíváno i jinde. Této variantě, která je známá v zahraničí, však v České republice zatím není nakloněna naše legislativa.

