Jeho slova potvrzuje také další mělnický instruktor Libor Vojtěch. „Tuto plochu ovšem nevyužívám, protože dělám jen skupiny B a C,“ upřesňuje Libor Vojtěch s tím, že i on zaznamenává velký zájem o služby autoškol. „Mladí lidé samozřejmě převažují, protože dosáhli věku, kdy je možnost si udělat řidičské oprávnění. Objevují se tu i starší, ale těch je menšina,“ přibližuje instruktor, který zároveň potvrzuje, že komisaři na Mělnicku zatím stíhají účastnit se všech zkoušek. „Myslím si, že zatím je to tak nějak na hraně. Je potřeba malinko předvídat a žáka, když ukončuje kurz, je potřeba ke zkoušce maličko dopředu nahlásit,“ říká Libor Vojtěch.

Instruktorka Ingrid Zajíčková zase přibližuje situaci s komisaři na Kralupsku. „Máme tu jednoho komisaře, a ten nám stačí. Je nás tu jen sedm autoškol,“ vysvětluje a zároveň potvrzuje, že například v Praze je na obrovské množství tamějších autoškol zatím pouze osmnáct komisařů. Často se tedy stává, že si žáci nemohou domluvit včasný termín zkoušek, který činí patnáct dnů od ukončení výuky. „Není měsíc, aby mi nepřišlo třeba deset lidí z Prahy. Jsou totiž lidé, kteří v březnu ukončili výcvik, pak byl koronavirus a autoškola jim dodnes nedala termín zkoušek,“ říká Ingrid Zajíčková s tím, že pražská autoškola na takové žáky často nemá čas, a tak raději zkoušejí malá města po okolí.

Zásadním důvodem vysokého zájmu o autoškoly je podle Ingrid Zajíčkové to, že řidičům do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo dvanácti. Podle statistik totiž způsobí čerství řidiči zhruba pětinu nehod. „Ti, kteří váhali, si tedy teď chtějí řidičský průkaz dodělat, aby to stihli před tím, než začnou platit nová pravidla,“ říká instruktorka. Stát by se tak mělo v roce 2022.

Kralupskou autoškolu prý také velice často navštěvují lidé, kteří už dávno dosáhli věku osmnácti let, třicátníci, čtyřicátníci, ale také padesátníci nebo šedesátníci.