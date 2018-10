O koalici zřejmě rozhodnou strany s nejmenší podporou voličů

Neratovice – Koaliční jednání, schůzky a návrhy se pochopitelně už naplno rozjely i v Neratovicích. Je více než pravděpodobné, že koalici a opozici budou skládat dohromady dvě nejsilnější strany, a to NeraHnutí, které získalo v městském zastupitelstvu dokonce osm mandátů a na druhé straně bude stát uskupení Neratovice jinak v čele se současnou starostkou Lenkou Mrzílkovou. Ti mají k dispozici křesel jen pět.

NeraHnutí by stačilo získat na svou stranu jen ODS a koalice by byla vyřešená. Dohromady by totiž dali jedenáct hlasů. Další možností je potom přibrat hnutí Společně pro Neratovice, kteří získali dva mandáty a potom už by zbýval jeden zástupce z KSČM, SPD nebo Volba pro Neratovice. Ti získali po jednom křesle v zastupitelstvu.

Podle slov lídra NeraHnutí Pavla Šandy už dokončují první kola jednání s ostatními stranami. „Máme už určitou představu. Pro nás je nejdůležitější program, na tom se musíme shodnout. Teprve potom přijde na řadu nějaké rozdělování funkcí,“ uvedl Šanda s tím, že největší shoda zatím panuje s uskupením Společně pro Neratovice. „Na důležitých bodech programu jsme se jednoznačně shodli a o těch dalších by se pravděpodobně dalo jednat.“

Ke druhému kolu v jednání, ale zřejmě podle jeho slov nedojde s ODS a Neratovice jinak. „ODS nám už navrhlo uspořádání funkcí. Některé jejich požadavky jsou pro nás nepřijatelné. I když musí říct, že některé podněty stály za úvahu a jistě o nich budeme diskutovat,“ vysvětlil Šanda s tím, že rozdělování funkcí na úřadě je pro ně až druhořadou záležitostí. „My jsme připraveni jít do opozice i do koalice,“ dodal lídr vítězné strany v Neratovicích.

Neratovice jinak mají jednání o dost složitější. Ti ani spolu s ODS a Společně pro Neratovice nedají koalici dohromady. Pořád by jim jeden hlas chyběl. I tady, stejně jako v Mělníku budou výrazně rozhodovat ta uskupení, která ve volbách volilo nejméně voličů. Neratovičtí tak svým politickým favoritům připravili pořádně perné chvilky ve vyjednávání. Volební účast tu navíc dosáhla jen něco málo přes šestatřicet a půl procenta.

Situace je v Neratovicích velmi podobná té v Mělníku. I když podle současné starostky Lenky Mrzílkové je v tuto chvíli více šancí na sestavení koalice na straně vítěze voleb, tedy NeraHnutí s lídrem Pavlem Šandou. „Zatím jsme se nikam neposunuli, situace je stále stejná. Všichni vyčkávají a hrají o čas, i když jednání neustále probíhají, ale pořád není nic domluveno,“ vysvětlila Lenka Mrzílková s tím, že všechny strany logicky hledají pro ně tu nejpřijatelnější cestu. „Bohužel budou rozhodovat jednotlivci, kteří mají v tuto chvíli velkou sílu a jsou si toho dobře vědomi,“ tvrdí Mrzílková.

Lídři se shodují, že jde především o principy a předvolební programy. „V některých bodech programu se s některým velmi dobře shodujeme. V názorech se ale rozdělujeme s protější stranou. I když oni se na náš program neptali, zajímalo je jen, zda je podpoříme,“ dodává lídryně uskupení Neratovice jinak s tím, že otevřené jsou prozatím všechny možnosti.

Jak bude vypadat nové zastupitelstvo v Neratovicích

NeraHnutí – Pavel Šanda, Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jiří Sloup, Jozef Hornák, Marcela Brodilová, Ivana Kelinová, Rostislav Vebr

NERATOVICE JINAK – Lenka Mrzílková, Markéta Rajchertová, Kateřina Kořanová, Marek Lenc, Vladimír Kaňka

ODS – Tomáš Hrodek, Aleš Jinoch, Milan Poříz

Společně pro Neratovice – Michaela Landová, Roman Kroužecký

SPD – Anna Spěváčková

Volba pro Neratovice – František Štěrba

KSČM – Hana Vojtová