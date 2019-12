Studentka oboru Český jazyk pro média z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se soutěží krásy začala účastnit počátkem letošního roku. „V lednu jsem se zúčastnila soutěže pro střední školy. To jsem ještě studovala na mělnickém gymnáziu. Nedávala jsem si velké šance, ale nakonec jsem se dostala až do finále mezinárodní soutěže. V rámci toho jsem se naučila spoustu věcí, které mi nyní pomáhají, a to hlavně v rámci sebedůvěry,“ vzpomíná.

Denisa se následně přihlásila do soutěže Miss OK, kterou vyhrála. Nyní by se pochopitelně ráda stala Supermiss. „O této soutěži jsem se dozvěděla pár dní před castingem. Naštěstí jsem se ještě na poslední chvíli stačila přihlásit. Byla tam poměrně velká konkurence, ale jsem ráda, že to dopadlo,“ popisuje svoji cestu mezi deset hlavních finalistek.

V rámci finálového večera, který bude již tradičně moderovat Jan Čenský, se dámy představí v módních přehlídkách. Kromě pohovorů s porotci tedy nebude chybět ani prezentace ve sportovním oblečení, plavkách a také ve spodním prádle. Během akce vystoupí Petra Černocká, Michael Foret, Šárka Vaňková a Dáša Zázvůrková.

Jelikož je zatím Denisa Ryndová v soutěžích krásy velmi úspěšná, zajímalo nás, jestli vidí v této oblasti svoji budoucnost. „Jelikož měřím necelých 170 cm, tak to na molo úplně nevidím. Spíše bych se chtěla věnovat fotomodelingu, to mě hodně baví. V souvislosti se svým studiem bych chtěla zkusit také moderování, případně by mě zajímala práce tiskové mluvčí,“ vypráví o svých plánech.

Nutno dodat, že Denisa byla donedávna také talentovanou sportovkyní. „Jezdila jsem na koních parkur. Postupem času už to ale začalo být časově dost náročné, takže teď už jezdím pouze rekreačně,“ vysvětluje.

Kdo by chtěl Denisu podpořit v soutěži Supermiss, může tak učinit v rámci internetového hlasování, které probíhá až do 21. prosince.