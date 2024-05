Mateřská škola Harmonie, která zahrnuje sedm neratovických školek, zveřejnila prázdninový provoz v červenci a srpnu letošního roku. Od 1. do 12. července bude pro přihlášené děti otevřena školka Čtyřlístek v ulici Dr. E. Beneše, od 15. do 26. července má následovat sousední Kaštánek. Od 29. července do 9. srpna zamíří děti do školky U Rybiček v Kojetické ulici a jako poslední od 12. do 23. srpna bude na řadě Sluníčko v Hamplově ulici.

Jak oznámila na webu města ředitelka Harmonie Šárka Polívková, od 26. srpna už budou děti přihlášené na srpen docházet do svých školek. Další školní rok bude zahájen 2. září, kdy také neratovické mateřské školy začnou navštěvovat nové děti.