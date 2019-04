Kralupy, Zeměchy – Z důvodu rekonstrukce vozovek a oprav železničních přejezdů dojde na konci dubna v obci Zeměchy k výrazným dopravním omezením. Na co se tedy mají občané připravit?

Železniční přejezd v Zěměchách bude neprůjezdný od 23. dubna do 30. dubna. V tomto termínu nebudou v obci obsluhovány ani autobusové zastávky. Částečná uzavírka se chystá také v ulici 9. května – od křižovatky ve směru do Olovnice až k ulici Pod Lípami, a to od 23. dubna do 24. dubna. Ve dnech od 25. dubna od 8 hodin do 26. dubna do 20 hodin pak bude komunikace zcela uzavřena.