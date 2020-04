ON-LINE ke koronaviru ZDE

Městská policie v Kralupech nad Vltavou neočekává v ulicích velikonoční koledníky. Věří, že lidé budou i během svátků ukáznění. „Musím obyvatele Kralup nad Vltavou pochválit. Nařízení vlády a ochranná opatření dodržují a jsou velice disciplinovaní, odpovědní a ohleduplní,“ řekl šéf strážníků Ladislav Voves s tím, že se samozřejmě najdou i výjimky.

Bezdomovci bez roušek

„Máme ve městě několik nepřizpůsobivých občanů a lidí bez přístřeší. Ti stávající povinnosti opakovaně neplní tak, jak by měli. Denně s nimi řešíme porušování ochranných nařízení. Většinu přestupků, například nenošení roušek zaznamenáváme prostřednictvím kamerového systému. Poté vše řešíme podle zákona o ochraně zdraví a přestupky postupujeme správnímu orgánu, Krajské hygienické stanici,“ vysvětlil ředitel kralupské městské policie Voves.

Městská policie v Neratovicích řeší v současné době jiné problémy. Potýká se totiž s nedostatkem personálu ve svých řadách. „Zatím jsme zaznamenali dva případy nedodržování vládních nařízení,“ potvrdil velitel neratovické městské policie Rostislav Oplt, podle kterého k relativnímu klidu ve městě do jisté míry přispívá také místní vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti.

Hlídky v ulicích města

„Nyní máme v ulicích dvě hlídky. Ráno dohlížejí na seniory v obchodech, poté následují obhlídky města a hřbitova. Kdybych měl situaci shrnout, tak jsme v jednom kole,“ poznamenal Oplt.

S blížícími se velikonočními svátky stoupají v řadě obcí na Mělnicku obavy z turistů. Mezi časté výletní cíle patří navzdory nouzovému stavu stále Kokořínsko. Hojně navštěvované jsou například Čertovy hlavy a další skalní reliéfy vytesané do pískovcových skal nedaleko obcí Liběchov a Želízy.

Nepříjemnou zkušenost zažily před dvěma týdny Želízy, kde museli dokonce zavést příslušná opatření. „Obcí prošlo odhadem osm set lidí, mnozí bez roušek. Zaparkovaných aut jsem napočítal více než sto šedesát, a to v dnešní pandemické době není úplně normální,“ připomněl želízský starosta Milan Zajíček.

Parkování na točně

Auta neukázněných návštěvníků podle něho stála zaparkovaná ve vjezdech, na veřejné zeleni – prostě všude, kde se dalo. „Proto jsme rozhodli o uzavření parkoviště. Vstříc nám vyšla také Policie České republiky, její hlídky nám velmi pomohly. O nadcházejících velikonočních svátcích máme opět přislíbenu její pomoc,“ doplnil Zajíček.

Také Liběchov pozná turisty hlavně podle aut, která jsou většinou zaparkovaná na nevhodných místech. Výletníci se tam ale dlouho nezdrží, rozptýlí se do okolních lesů. „V Liběchově až takové problémy s turisty nemáme, ale v obci Ješovice, která pod nás spadá, je situace horší,“ uvedla liběchovská starostka Vladimíra Zralíková. Turisté tam totiž parkují přímo na točně autobusu. „Autobus se tady nemůže otočit, a do obce tak nezajede. Vzhledem k tomu že je obec od hlavní silnice vzdálená dva kilometry, je to nepříjemné. Znamená to velký problém především pro seniory,“ vysvětlila starostka Zralíková.