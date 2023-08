Sbohem Letňany. Nedaleko Kralup vyroste velká nákupní zóna se značkovými obchody

Nákupní centrum nabídne například rychlé občerstvení řetězce McDonald’s nebo DM drogerii, která je vyhledávána především maminkami malých dětí. Mnohé ženy z Kralup nad Vltavou, kde jsou pouze drogerie jiného řetězce, právě DM podle průzkumu Deníku postrádaly. „Konečně nebudu muset dojíždět do Letňan," těšilo jednu z respondentek.

Další zastoupení budou mít u Kozomína obchodní řetězce Billa a Penny Market, nabídkou oblečení pak přispějí například Sinsay, Kik nebo Pepco.

Součástí areálu bude rovněž parkoviště pro zákazníky a zpevněné plochy, které budou sloužit k zásobování nákladními automobily i k parkování zaměstnanců.

Zahájení stavebních prací

Prozatím se na ploše, kde má nákupní zóna vyrůst, nic neděje. Brzy ale začnou první stavební práce. „Očekáváme, že bychom v říjnu měli mít stavební povolení a zahájit stavbu. Otevřít plánujeme příští rok před Vánoci," upřesnil Jindřich Kukačka.

Jedinou komplikací související s projektem by podle něho mohla být v budoucnu další stavba. Obchody totiž budou ležet v místech, kudy povede 3. etapa obchvatu spojující dálnice D7 a D8, kde je v plánu i přemostění. Tím pádem by mohl být vjezd do obchodního centra komplikovanější, než je tomu aktuálně.

„Možný problém jsme řešili. Je tam podáno mnoho připomínek a dohlednost je asi opravdu velmi daleko. Necháváme si územní rezervu. Pokud propojka a přemostění budou, neovlivní negativně náš záměr," dodal Kukačka.

Pozitiva si díky retail parku připsala obec Kozomín, která se nachází v těsné blízkosti budoucího obchoďáku. Projekt totiž počítá také s chodníkem vedoucím podél silnice II/608 přímo do obce. Firmě se podle kozomínské zastupitelky Heleny Maternové podařilo vyjednat také přechod pro chodce u autobusové zastávky. „V místě, kde je zastávka, vznikne přechod, který tam zoufale chybí. Děti přebíhají přes frekventovanou silnici. Obci se to řadu let nedařilo vyřešit,“ připomněla Maternová.

Obchody v nákupní zóně u Kozomína



Billa, DM drogerie, Super zoo, Pepco, Sportisimo, Jysk, Action, Tedi, Sinsay, Kik, Deichman, Hecht, McDonald's, Penny market, Prospánek, Benzina