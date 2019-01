Kralupy – Na přípravě stavby propojky D8 a D7, která má několika obcím ulehčit od aut, se prý intenzivně pracuje. V současné době je už na kralupském stavebním úřadě podaná veškerá projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na první etapu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Sýbek Jaroslav

První ze tří etap bude podle kralupského starosty Marka Czechmanna nejnáročnější a nejnákladnější. „V úseku Chvatěruby – Tursko budou totiž stát hned dva veliké mosty. Jeden z nich povede přes řeku a přes kolejiště Českých drah a druhý musí překleknout debrnské údolí,“ vysvětluje kralupský starosta s tím, že jen na mostu se bude pracovat minimálně dva roky.

Obchvat Kralup nad Vltavou, o němž se začalo hovořit už na začátku devadesátých let minulého století, dostává jasnější obrysy. Pokud půjde vše podle plánu, s jeho stavbou by se mělo začít už v roce 2020.

„Co se týče dalších dvou etap, které by měly navázat, tak u těch probíhá studie vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA," říká Marek Czechmann.

Realizace všech tří etap obchvatu bude podle sdělení krajského úřadu stát více než čtyři a půl miliardy korun a finance na jeho realizaci má Středočeskému kraji poskytnout Státní fond dopravní infrastruktury.

Obchvat, který má propojit teplickou dálnici D8 s chomutovskou D7, má vedle Kralup nad Vltavou dopravně ulehčit i Chvatěrubům, Tursku, Velkým Přílepům, Horoměřicím, Černému Volu a dalším obcím ležícím na silnici II/240, jako jsou například Tuchoměřice.

Druhá etapa povede od dálnice D8, kde je prozatím u Kozomína křižovatka ve tvaru T. Ta se změní na nový rondel a vozovka obchvatu bude pokračovat ke Chvatěrubům. Třetí etapa je potom napojení dálnice D7 k Tursku.

Všechny obce na trase, kudy povede nový obchvat, by chtěly, aby byla celá propojka dálnic D8 a D7 zprovozněna najednou. „Když se zprovozní jen první etapa, tak bude nákladní doprava, která doteď jezdí přes město projíždět právě přes ty dotčené obce,“ uvádí starosta Kralup. „Ale první etapa je natolik složitá, že bude trvat o rok možná dva déle, než ty dvě následující. Mohlo by to tak na sebe plynule navázat,“ dodává Czechmann.